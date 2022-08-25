Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı, ekipler sanatçıyı kurtarmak için çalışma yürütüyor.
Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, başka bir araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışan sanatçı İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için çalışma yürütüyor.
- İtfaiye ve sağlık ekipleri sanatçıyı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma yürütüyor
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz