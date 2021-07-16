Sanatçı Kutsi kimdir, nereli? Kutsi kaç yaşında, albümleri neler?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Programın yeni bölüm konuğu olacak olan Kutsi'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki bir dönem 'Doktorlar' dizisiyle de kitlesini çoğaltan Kutsi kimdir, nereli?

Kutsi kimdir?

16 Mart 1973 tarihinde dünyaya gelen Kutsi'nin anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. Lise döneminde yakın çevresinin uyarılarını önemseyerek yeteneğini fark eden ve şan dersi alan Kutsi, 2000 senesinde Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkarmış ve büyük bir unvan kazanmıştır.

Müziğe uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 senesinde Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü yayınlamıştır.

Bir kız kardeşi buluan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni de bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakan sanatçı, oyunculuğuyla da kendini kanıtlamıştır. 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlenen Kutsi'nin “Ceylin Ada” isminde kızı dünyaya gelmiştir.

Albüm ve eserleri neler? 5 albüm çıkaran Kutsi hep hit parçalarıyla konuşulmuştur. "Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Sana Ne, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" çalışmaları oldukça iyi rakamlar elde etmiştir.