YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

16.06.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

BALIKESİR (AA) - İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden halk ozanı Şahsenem Bacı'nın (Şahsenem Akkaş) cenazesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Şahsenem Akkaş'ın naaşı, Küçükköy Mahallesi'ndeki camide düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığına götürülerek, 2020'de kanserden vefat eden kızı Fatma Efsun Pul'un kabrinin yanına defnedildi.

Törene, Akkaş'ın oğulları sanatçı Yavuz Bingöl ve Oğuzhan Bingöl ile yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve vatandaşlar katıldı.

Oğuzhan Bingöl, tören öncesi yaptığı açıklamada, annesinin tüm sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Arayan soran herkese, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, bakanlarımıza, milletvekillerimize kadar, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sağ olsun herkes yakından ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl ise babaannesinin 6 yıldır alzaymır hastalığıyla mücadele ettiğini anlatarak, şöyle dedi: ​​​​​​​

"Bu süreçte bizi unutmuştu ama bebek gibiydi ve sevgi doluydu. Ama kendi yazdığı türkülerini unutmamıştı. Ona iyi gelen yegane şey de türküleri, şiirleri ve sazıydı. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli bir değerdi. Onun geçmişteki mücadelelerini dinleyerek büyüdük. Ben torunu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Mekanı cennet olsun. Halam 1,5 yıl önce vefat etmişti. Alzaymır olduğu için babaannem evlat acısını hissetmedi. Ama şimdi orada buluştular. Işıklar içinde uyusunlar."

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'nın cenazesi Ayvalık'ta defnedildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:45
Yatsı
22:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Barış Eczanesi
Altieylul
Mehmetçik Eczanesi
Altieylul
Tunç Eczanesi
Karesi
Yeni Hisar Eczanesi
Karesi
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Deniz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.