Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Afyonkarahisar'da konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz, kaynaklarımızı birilerinin festivaline akıtmıyoruz. Biz, kaynaklarımızı TEKNOFEST'e ve gençlere akıtıyoruz. Onlar için bu imkanları sunuyoruz. Onlar da işte buraya gelip, gerçekten çok başarılı işler yapıyorlar."dedi.

Bakan Varank, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam eden TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması"na katılan gençlerle bir araya geldi.

Alandaki stantları da gezen Varank, öğrencilerle sohbet etti.

Varank, Uluslararası İHA Yarışlarının katılığı etkinlik alanında yaptığı konuşmada, Büyük Zaferi'in 100. Yılı dolayısıyla Kütahya ve Afyonkarahisar'da mutlaka etkinlik yapılması gerektiğini söyledi.

Seneye de Cumhuriyetimizin 100. Yılının kutlanacağını dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Ama bu yıl Büyük Zafer'in 100. Yılını kutluyoruz. Bu anlamda genç arkadaşlarımızı ve takımlarını Afyonkarahisar'da misafir ediyoruz. 2018 yılında yola çıktığımızda sadece 14 farklı kategoride 5 bin takımın yarıştığı teknoloji yarışmaları, bugün gelinen noktada 40 farklı kategoride 150 bin takım 600 bin öğrencinin yarıştığı büyük bir coşkuya dönüşmüştür. Biz geldiğimiz durumdan çok memnunuz. Biz, genç kardeşlerimizin ve lise çağındaki arkadaşlarımızın kendi İHA'larını tasarlayıp takımlarını oluşturması ve sinerjiyle beraber çalışma anlayışıyla yerleştirip buralara geldi. Teknoloji harikası ürünlerini yarıştırmalarından da gerçekten çok memnun oluyoruz."

- "Biz, kaynaklarımızı TEKNOFEST'e ve gençlere akıtıyoruz"

Varank, Afyonkarahisar'a gelen gençlerin ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en başarılı mühendisleri ve teknisyenleri olacağını ve ülkenin gelecekteki uzay ve havacılıkta yazacağı başarı hikayelerine imza atacaklarını vurguladı.

Buraya gelen gençlerin geleceğin Selçuk Bayraktarları olacağına dikkat çeken Varank, "Bu manada ben bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu işlere önem verdiniz, ilgi duydunuz ve bizimle beraber bu yarışmalara katıldınız. Biz de elimizde hangi imkan varsa, bunları sizin hizmetinize sunmak için gayret gösteriyoruz. Buraya Türkiye'den binlerce öğrenci geldi. Biz, onları burada ağırlıyor ve misafir ediyoruz. Yarışmaya hazırlanırken teknik ve malzeme desteği veriyoruz. Özellikle şirketlerimiz ve enstitülerimiz sizlere arkadaşlık, mentörlük yapmaya çalışıyor. Saha ziyaretleri yapıyorsunuz. Bunların hepsi sizleri geleceğe hazırlamak ve alanızda başarılı birer girişimci, profesyonel yapabilmek içindir. Bize diyorlar ki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK kaynaklarının, musluklarının ağzını açtı, damadın festivaline para akıtıyor. Ama, bunu söyleyenler, bu gençlerin heyecanına çok ayıp ediyorlar. Biz, kaynaklarımızı birilerinin festivaline akıtmıyoruz. Biz, kaynaklarımızı TEKNOFEST'e ve gençlere akıtıyoruz. Onlar için bu imkanları sunuyoruz. Onlar da işte buraya gelip, gerçekten çok başarılı işler yapıyorlar." dedi.

Varank, kendi dönemlerinde bu imkanların olmadığına dikkat çekerek "Bırakın teknoloji yarışmalarını, teknolojiye erişimde büyük sıkıntılar vardı. Ama biz, TEKNOFEST ateşini, 2018'de tutturduk. Şu anda kocaman bir meşaleye döndü. Bu tutuşturduğumuz ateş de Türkiye'de büyük bir teknoloji atılımını tetiklemiş oldu. Türkiye'nin geleceğini, başarı hikayesini sizler yazacaksınız. Bizler burada ancak sizlere yardımcı olabiliriz. Bizleri figüran, kendinizi başrol oyuncusu görebilirsiniz. Bu filmin başrol oyuncusu sizlersiniz. İnşallah, sizlerle daha çok güzel işler başaracağız. TEKNOFEST kuşağı, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracak. Size harcadığımız her bir kuruş da helali hoş olsun diyoruz. Keşke, imkanımız daha fazla olsa da sizlere akıtabilsek. Buraya 252 takım değil, 1252 takım gelse. Ama onlar da olacak. Biz bu ülkeden bekliyoruz. İnşallah, yarışmalarda sizlere başarılar diliyoruz. Buraya gelen her takımımız birinci ama Samsun'da kimler kürsüye çıkacak? Kimler Cumhurbaşkanımızın elinden o ödülü alacak? Onun heyecanını yaşadığınızı biliyorum. Ben tekrar yolunuz açık olsun diyorum." diye konuştu.

- "Gençlerimize harcadığımız her bir kuruş, akıttığımız her bir emek helaldir"

Liseler Arası İHA Yarışlarının yapıldığı alandaki gençlere de seslenen Varank, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan gençlerin TEKNOFEST gençleri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin başarı hikayesini de TEKNOFEST kuşağının yazacağını dile getiren Varank, "İşte o TEKNOFEST kuşağı da şuanda burada. Kendi çabalarıyla geliştirdikleri İHA'larını yarıştırıyorlar. Biz onlara bakanlık, TÜBİTAK, T3 Vakfı ve diğer birçok kuruluşlarımızla destek oluyoruz. Burada gençlerimize harcadığımız her bir kuruş, akıttığımız her bir emek helaldir. Biz, bu işleri yaptığımız için çok memnunuz. Gençler, bizim gurur kaynağımız. Hepinize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank'ın Afyonkarahisar'daki programına Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti.

Afyonkarahisar'daki İHA yarışları 14 Ağustos'ta sona erecek.