İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi Şafak Sokak'ta, kamyon şoförlerinin kaldığı bir gecekondunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden şoförler, gecekondudan kendi çabalarıyla dışarı çıkarken durum itfaiyeye bildirildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle gecekondu kullanılmaz hale geldi. Gecekonduda bulunan çok sayıda muhabbet kuşu telef oldu.
Sancaktepe'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi
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