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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası araç kamerasına yansıdı

27.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişinin öldüğü kaza, araç kamerasına yansıdı.

Abdurrezzak S'nin kullandığı 63 BB 446 plakalı kamyonun, dün Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Halil Mermertaş idaresindeki 63 ZD 596 plakalı motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Mermertaş ile yolcu Yusuf Hasan'ın öldüğü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün savrulup yerde sürüklendiği anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da merkez Karaköprü ilçesinde dün kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetmiş, kamyon sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

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Şanlıurfa araç kamerası

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