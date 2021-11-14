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Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

14.11.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasındaki husumet barış yemeğiyle sona erdi.

Pekmezli Mahallesi'nde 6 yıl önce Dere ve Maskan aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kavga sonrası iki aile arasında husumet başladı. Altı yıl süren husumetin son bulması için bölgenin kanaat önderleri ailelerle görüştü. Aileleri ikna eden kanaat önderleri Pekmezli Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde tarafları bir araya getirdi. Barış yemeğinden önce birbirlerine sarılan taraflar, aralarındaki husumeti sonlandırdıklarını ifade etti.

Yemeğe katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bir husumeti barışla sonlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizim tek temennimiz böyle husumetlerin yaşanmaması ama Allah'a şükür bizleri affeden bu aileyi affeden Dere ailesine çok teşekkür ederim." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de barışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Burada huzur, barış istikrar istiyoruz. Suriye buradan bir kilometre ötede kan gölüne döndü. Biraz önce ezan okundu. Hepimiz aynı ezanın etrafında birlik ve beraberlik içinde bu halka inşallah dünya durdukça duracak. Bu barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

Şanlıurfa'da 6 yıllık husumet barış yemeğiyle son buldu

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