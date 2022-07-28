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Şanlıurfa'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

28.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Abdurrezzak S'nin kullandığı 63 BB 446 plakalı kamyonun, önceki gün Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Halil Mermertaş idaresindeki 63 ZD 596 plakalı motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Mermertaş ile yolcu Yusuf Hasan'ın öldüğü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü Abdurrezzak S. "Kasten ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da merkez Karaköprü ilçesinde 26 Temmuz Salı günü kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetmiş, kamyon sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Şanlıurfa'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

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Şanlıurfa kaza

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