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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

03.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.F.T. (26) idaresindeki 34 FF 6226 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu 5'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile B.İ. (25) ve M.Y. (25), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek jandarma

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