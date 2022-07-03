Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.F.T. (26) idaresindeki 34 FF 6226 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu 5'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile B.İ. (25) ve M.Y. (25), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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