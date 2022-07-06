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Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

06.07.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüksek gerilim hattında mahsur kalan yavru leylekler, itfaiye ekiplerince indirildi.

Kırsal Üçkuyu Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı direğindeki 3 yavru leyleğin seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgedeki enerjinin kesilmesinin ardından yavru leylekler, yaklaşık 15 metre yükseklikteki direkten indirildi.

Leylekler, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Mahalle sakinleri, annelerinin öldüğünü tahmin ettikleri yavru leyleklerin 4 gündür direkte mahsur kaldığını söyledi.

Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da direkteki yuvada mahsur kalan leylekleri itfaiye kurtardı

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Şanlıurfa Siverek mahsur

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