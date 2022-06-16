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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

16.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da, "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla gerçekleştirilen 14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ACROME iş birliğinde düzenlenen yarışmanın son gününde, GAP Arena Spor Salonu'nda öğrencilerin hazırladığı projeler finalde yarıştı.

"Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganıyla 4 gün süren yarışmalara, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 5 bin 425 öğrenci ve öğretmen, 2 bin 453 robot projesi katıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Yarışmada kaybedenin olmadığını vurgulayan Vali Ayhan, "Bu programa çok yönlü bakabiliriz. Eğitim boyutuyla bakarsak Türk eğitim sisteminin mesleki eğitimde ve farklı alanlarda geldiği noktayı çok iyi bir şekilde göstermektedir. Çocuklarımıza baktıkça geleceğimizin daha güvenli ve emin olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Ayhan, etkinliğe katılan öğrencilerin güzel kazanımlarla evlerine geri döneceğini aktararak organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener de yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek, "Daha güzel başarılarda güçlü mesleki eğitim ve güçlü bir Türkiye ile ayakta olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 12 kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması sona erdi

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