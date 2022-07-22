Şanlıurfa'da bir inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesi Devteşeti Mahallesi'ndeki bir inşaatın 1. katında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'da inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı
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