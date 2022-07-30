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Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

30.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisin kaza yapması sonucu 12 kişi yaralandı.

İbrahim G. idaresindeki 63 S 0432 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 17'nci kilometresinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Şanlıurfa kaza

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