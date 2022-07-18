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Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

18.07.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesindeki bir otelin odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otelde bulunanlar tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilendiği öğrenilen 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın sonucu otelde hasar oluştu.

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

- Dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

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