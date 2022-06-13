Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan dolu ve rüzgar bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.
Yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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