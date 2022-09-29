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Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

29.09.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

Şanlıurfa'da Toplum Destekli Seracılık Projesi kapsamında kurulan seralar, kadınlara istihdam kapısı oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde, seralarda kadınlar tarafından yetiştirilen üzümler hasat edildi.

Güneşi, suyu, iklimiyle bereketli tarım topraklarına sahip kentte, modern ve tam otomatik bir sistemle sulanan seralar, 30 kadının da ekmek kapısı oldu.

Seralarda hasat edilen üzümler, torbalara konulup suyu çıkarıldıktan sonra postu ayrılarak kazanlara dolduruluyor. Kazanlarda çeşitli işlemlerden geçirilen üzümler, daha sonra kovalarla önceden hazırlanan ince uzun tepsilere konularak soğumaya bırakılıyor.

İşlemlerinin ardından kalıplar şeklinde kesilen şireler, pestil ve sucuk haline getiriliyor. Kış mevsiminin vazgeçilmez kuru yemişi olan fıstıklı ve cevizli sucuklar, kadınlar tarafından özenle hazırlanıyor.

Öte yandan, kadınlar, desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor

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Şanlıurfa sera sucuk üretim

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