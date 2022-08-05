YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

05.08.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Sinan B, ateşlenen tabancadan çıkan mermiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek silahlı kavga

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:26
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:36
Yatsı
21:03
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.