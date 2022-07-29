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Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

29.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprak kayması sonucu trafiğe kapanan kara yolu tekrar açıldı.

Siverek-Adıyaman kara yolu, 25'inci kilometresinde düşen toprak ve kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları 96. Şube Siverek Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı.

İş makineleriyle sürdürülen 2 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden açıldı.

Öte yandan Karayolları ekipleri, toprak kayması ihtimaline karşı bölgede çalışmalara devam ediyor.

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek karayolları toprak kayması

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