Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprak kayması sonucu trafiğe kapanan kara yolu tekrar açıldı.
Siverek-Adıyaman kara yolu, 25'inci kilometresinde düşen toprak ve kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları 96. Şube Siverek Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı.
İş makineleriyle sürdürülen 2 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden açıldı.
Öte yandan Karayolları ekipleri, toprak kayması ihtimaline karşı bölgede çalışmalara devam ediyor.
Şanlıurfa'da toprak kayması sonucu kapanan kara yolu açıldı
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