Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi ziyaretçilerden ilgi görüyor

Şanlıurfa'da yeni yerine taşınan Müslüm Gürses Müzesi'ni iki ayda 4 bin 280 kişi ziyaret etti.

Karaköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, arabesk müziğinin mihenk taşlarından Müslüm Gürses'in vefatının hemen ardından memleketi Şanlıurfa'da açılan müze, yerinin dar olması nedeniyle yaklaşık 2 ay önce merkez Karaköprü ilçesindeki Yaşam Parkı'na taşındı.

Müzede, tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların gönlüne taht kuran ve hayranlarının "Müslüm Baba" diye andığı Müslüm Gürses'e ait çok sayıda eşya sergileniyor.

Sanatçının bal mumundan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede hayranlarının beğenesine sunuluyor.

Müze, 15 Haziran'dan itibaren yeri yerinde 4 bin 280 kişiyi ağırladı.

Ziyaretçiler, müzeyi yeni yerine taşıyan ve genişletilmesine katkı sunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.

Müze, pazartesi günleri hariç haftanın tüm günlerinde mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebiliyor.