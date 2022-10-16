YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

16.10.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar vatandaşları endişelendiriyor.

Kış uykusu için Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'a göç eden bozayıların, belediye çöplüğünün yanı sıra ilçe merkezine sıkça inerek çöp konteynerlerinde yiyecek araması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, AA muhabirine, ayıların sürekli mahallede gezdiğini belirterek, bu durumdan vatandaşların tedirgin olduğunu söyledi.

Akşam saatlerinde merkeze inen bozayıların saldırgan yönüne dikkati çeken Bulut, "Ayılar merkezde caddelere indi, korkuyoruz, korktuğumuz için de çoluk çocuğumuz dışarı çıkamıyor. Erken vakitte de geç vakitte olsa caddelere iniyorlar. Yetkililerden bu konuda çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu ayılar her an insanlara saldırabilirler." dedi.

İnönü Mahallesi sakinlerinden Emir Ali Bakışçı da son zamanlarda mahallelerde ayıların sıkça görülmesinin kendilerini korkuttuğu belirtti.

Ayılar yüzünden hava kararmadan eve gitmeye çalıştıklarını ifade eden Bakışçı, şunları kaydetti:

"Mahalle sakinleri olarak hepimiz endişeliyiz ve korkuyoruz çünkü ayılar büyük bir tehdit olmaya başladı. Daha önceden de geliyorlardı ama bu kadar yoğun değildi. Çok büyük ayılar geliyor, bir tane değil birkaç tane geliyorlar. Mahalle sakinleri olarak artık akşamları dışarı çıkamıyoruz. Bu bizi fazlasıyla rahatsız ediyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz."

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Sarıkamış'ta bozayılar vatandaşları tedirgin ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış

Kars Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:12
Öğle
11:58
İkindi
15:02
Akşam
17:34
Yatsı
18:53
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

'Süt dökme' eylemi! Market market gezip her yeri talan ettiler

'Süt dökme' eylemi! Market market gezip her yeri talan ettiler

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.