YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

17.07.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 44 rakımda yer alan Asboğa Gölü, doğal güzelliğiyle cezbediyor.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 13 bin 800 metrekarelik alana sahip göl, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa barınma imkanı sağlıyor.

Gölü ziyaret eden doğasever ve fotoğrafçılar, buranın bir an önce turizm destinasyonu içinde yer alması gerektiğini belirtiyor.

Doğasever Tülin Cellat, AA muhabirine, Asboğa Gölü'nün Çıldır Gölü gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gölün çevre düzenlemesiyle birlikte turizm konsepti içine alınması gerektiğini belirten Cellat, "Burası kışın Çıldır Gölü gibi atlı kızaklarla gezilebilir. Yaz ve kış turizmi için etkili olacağını düşünüyorum. Gölde ördekler, kuşlar, yusufçuk böcekleri, çevrede endemik bitkiler var. Yani herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Vatandaşlardan Fatih Çağır ise yerli ve yabancı turistleri göle beklediklerini ifade ederek, "Asboğa Gölümüz yaz ve kış turizme katkı sunması lazım. Çünkü gölün manzarası çok güzel, turizm sektörüne açılırsa değerinin çok güzel olacağını düşünüyorum." dedi.

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış gol

Kars Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
02:53
Sabah
04:44
Öğle
12:19
İkindi
16:16
Akşam
19:44
Yatsı
21:27
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.