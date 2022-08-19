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Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

19.08.2022 05:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Edirne istikameti Cendere yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edirne istikametine seyir halindeki Adem Aktan yönetimindeki 35 DGC 35 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak savruldu.

Sürücü Adem Aktan savrulmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet görevlileri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan Aktan'ı çıkarmak için çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Adem Aktan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktan'ın kullandığı otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

Sarıyer'de trafik kazasında 1 kişi öldü

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