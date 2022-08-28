Şarkıcı Burak Kut Sakarya'da konser verdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında şarkıcı Burak Kut, sahneye çıktı.

Sakarya Millet Bahçesi'nde eski Sakarya stadyumundan kalan tribünde düzenlenen konsere katılmak isteyen sanatseverler, etkinlikten saatler önce alana geldi.

Burak Kut, sevilen şarkılarını, tribünü dolduran Sakaryalılar için seslendirdi. 90'ların müzikleriyle dinleyicileri coşturan Kut, Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray şarkılarını söyledi.

Müzikseverler, sanatçının performansıyla şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediyesince sahneye getirtilen pastayla sanatçının doğum günü kutlandı.

İzleyicilerden alkış alan sanatçı Burak Kut, "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Benim için özel bir doğum günü. Sizlerle burada doğum günümde beraber olduğum için çok mutluyum. Sağ olun var olun. İnşallah nice yıllarda doğum günümde sahnede beraber oluruz sizlerle." diye konuştu.

Kut'a, Sakaryaspor atkısı da hediye edildi.