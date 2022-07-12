Şarkıcı Ferhat Göçer, 21. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Çilek Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi.
Yayladağı Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen konserde Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşlar da şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.
Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe ve AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, festivalin son etkinliğinde sahne alan Ferhat Göçer'e çiçek takdim etti.
Diğer yandan yerel sanatçılar Batuhan Ergüt ile Halil İbrahim Aktaş da festival kapsamında kentte konser verdi.
Şarkıcı Ferhat Göçer Hatay'da konser verdi
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