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Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

15.06.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Konseri" kapsamında şarkıcı Hande Ünsal sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi konuşan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 24 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan konserin üzücü şehit haberleri nedeniyle bugüne ertelendiğini söyledi.

Subaşı, belediye olarak sosyal etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Şarkıcı Hande Ünsal, Subaşı'nın konuşmasının ardından sahneye çıktı. Ünsal'ın söylediği şarkılara zaman zaman eşlik eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Konseri Belediye Başkan Vekili Subaşı ile CHP İl Başkanı Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ile çok sayıda vatandaş izledi.

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

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