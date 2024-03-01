Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Şarkıcı Angelina Jolie'ye benzetildi

Şarkıcı Lara, geçen aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti. Lara geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Şarkıcıyı görenler "Angelina Jolie'ye ne kadar benziyor" gibi yorumlar yaptı.