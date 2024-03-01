Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Şarkıcı Angelina Jolie'ye benzetildi

Şarkıcı Lara iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Adam Gibi Adam, Katmer Katmer ve Allah Versin gibi şarkılarla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Lara, değişimiyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor.
Şimdilerde 45 yaşında olan şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.
Gerçek adı Fatma Nur Keskin olan Lara, aslen Kırıkkaleli. Şöhret olmadan önce Alanya'da hostes olarak çalışan ünlü şarkıcı, 2003 yılında yayınladığı ilk albümüyle milyonların tanıdığı bir isme dönüştü.
Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.
Şarkıcı Lara, geçen aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti. Lara geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Şarkıcıyı görenler "Angelina Jolie'ye ne kadar benziyor" gibi yorumlar yaptı.