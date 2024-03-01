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  4. Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Şarkıcı Angelina Jolie'ye benzetildi

Şarkıcı Lara son haliyle ağızları açık bıraktı! Şarkıcı Angelina Jolie'ye benzetildi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 15:33
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2000'lerin başında seslendirdiği 'Adam Gibi Adam' şarkısıyla akıllarda kalan şarkıcı Lara, son haliyle şaşırttı. Şarkıcı, geçirdiği operasyonların ardından Angelina Jolie'ye benzetildi.

Şarkıcı Lara iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Chef GPT

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Adam Gibi Adam, Katmer Katmer ve Allah Versin gibi şarkılarla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Lara, değişimiyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Şimdilerde 45 yaşında olan şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Gerçek adı Fatma Nur Keskin olan Lara, aslen Kırıkkaleli. Şöhret olmadan önce Alanya'da hostes olarak çalışan ünlü şarkıcı, 2003 yılında yayınladığı ilk albümüyle milyonların tanıdığı bir isme dönüştü.

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

Şarkıcı Lara, geçen aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti. Lara geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Şarkıcıyı görenler "Angelina Jolie'ye ne kadar benziyor" gibi yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Lara
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