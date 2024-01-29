MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Nez'in iddialı elbisesi ve dansı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Şarkıcı Nez'in iddialı elbisesi ve dansı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.01.2024 09:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından olan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nez, son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Nez sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaştı. Dans paylaşımına hayranlarından yorum yağdı.

Şarkıcı Nez'in sahne tarzları, dansları, iddialı paylaşımları çok konuşuluyor. Şarkıcı yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

NEZ'DEN DİKKAT ÇEKEN DANS

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Nez'in her paylaşımı olay oluyor.

2002 yılında çıkardığı albümdeki 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Nez sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Şarkıcı son paylaşımıyla gündem oldu. Dans ettiği anları 104 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. 

Şarkıcının siyah dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle dans ettiği anlar dikkat çekti.  Paylaşıma sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

"Siyah giyen kadınlar" notunu düştüğü paylaşımına 'Taş gibi', 'Güzellik maşallah', 'Sana hayranım' gibi yorumlar yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Nez ele
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatları motorin zammı ile değişiyor!

Akaryakıt fiyatları motorin zammı ile değişiyor!

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Tanesi artık 1 TL'ye bile alınamıyor! Bir gecede 60 lira zam

Tanesi artık 1 TL'ye bile alınamıyor! Bir gecede 60 lira zam

Afrika'ya gitti! Yerel halkla dansı sosyal medyayı salladı

Afrika'ya gitti! Yerel halkla dansı sosyal medyayı salladı

Emre Belözoğlu basın toplantısında bir hayli sinirlendi!

Emre Belözoğlu basın toplantısında bir hayli sinirlendi!

Bir yılda vaka sayısı 40 kat arttı! Kızamık salgını alarmı

Bir yılda vaka sayısı 40 kat arttı! Kızamık salgını alarmı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.