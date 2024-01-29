Şarkıcı Nez'in iddialı elbisesi ve dansı sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Şarkıcı Nez'in sahne tarzları, dansları, iddialı paylaşımları çok konuşuluyor. Şarkıcı yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Nez'in her paylaşımı olay oluyor.
2002 yılında çıkardığı albümdeki 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Nez sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Şarkıcı son paylaşımıyla gündem oldu. Dans ettiği anları 104 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.
Şarkıcının siyah dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle dans ettiği anlar dikkat çekti. Paylaşıma sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
"Siyah giyen kadınlar" notunu düştüğü paylaşımına 'Taş gibi', 'Güzellik maşallah', 'Sana hayranım' gibi yorumlar yapıldı.