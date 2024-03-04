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  4. Şarkıcı Tuğba Ünal evinin kapılarını açtı! 1+0 dairede halı ve perde kullanmıyor

Şarkıcı Tuğba Ünal evinin kapılarını açtı! 1+0 dairede halı ve perde kullanmıyor

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.03.2024 18:00
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'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programının konuğu son dönemlerde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Tuğba Ünal oldu. Ünal, Evrim Akın'ı Uludağ manzaralı 1+0 dairesini gezdirdi. Şarkıcı mobilya seçiminde ise sadeliği tercih etmiş.

'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programının sunucusu Evrim Akın her hafta başka bir ünlü ismin programına konuk oluyor.

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ULUDAĞ MANZARALI EVİ GÜNDEM OLDU

Şarkıcı Tuğba Ünal yaptığı iddialı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Şarkıcı bu kez eviyle gündem oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ konuk olan şarkıcı, yazar, şair Tuğba Ünal evinin kapılarını açtı.

Son dönemde eserleriyle adından söz ettiren Ünal'ın Uludağ manzaralı 1+0 dairesi görenleri kendisine hayran bıraktı.

Ünal, ihtiyaçları doğrultusunda döşediği mütevazı evinde Evrim Akın'a yemek yaptı. Çok az eşyanın olduğu evin uçsuz bucaksız manzarası dikkat çekti.

Evinde aksesuar kullanmayan şarkıcı mobilya seçimini sadelikten yana yapmış. 

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın
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