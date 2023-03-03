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  4. Şaşırtan istatistik ortaya çıktı! 2018'den bu yana zirvede Sivasspor yer aldı..

Şaşırtan istatistik ortaya çıktı! 2018'den bu yana zirvede Sivasspor yer aldı..

03.03.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolun önde gelen araştırma şirketlerinden CIES, dünya çapında yaptığı gözlemlemeyle ilginç bir istatistik çıkarttı. 2018'den bu yana, takımların ligde kaç farklı oyuncuyla oynadıklarını listeledi. Türkiye'de listenin en az oynayarak zirvede bulunan takım Sivasspor olması dikkatlerden kaçmadı.

CIES Futbol Gözlemevi tarafından yapılan araştırma ilginç bir istatistiği gözler önüne serdi. Takımların 2018'den bu yana ligde kaç farklı oyuncu oynattığını açıklayan CIES, yaşanan futbolcu akışını herkese gösterdi.

cŞaşırtan gerçek ortaya çıktı! Türk takımları, Avrupa genelinde...

MANCHESTER CITY ZİRVEDE YER ALIYOR

MANCHESTER CITY ZİRVEDE YER ALIYOR

Tüm takımlar içinde İsveç ekibi Halmstads BK, 44 oyuncuyla bu konuda en az oyuncu değişimi yapan takım olarak zirvede yer alıyor. Beş büyük lig içinde ise zirveyi şaşırtıcı bir şekilde 47 oyuncuyla Manchester City aldı.

İSPANYA LA LIGA

İSPANYA LA LIGA

Athletic Bilbao: 49 Real Madrid: 57 Atletico Madrid: 67 Real Sociedad: 68 Valencia: 73 Villarreal: 75 Barcelona: 79 Sevilla: 85

FRANSA LIGUE 1

FRANSA LIGUE 1

Olympique Lyon: 67 Olympique Marsilya: 70 LOSC Lille: 71 PSG: 80 OGC Nice: 88 AS Monaco: 88

BUNDESLIGA

BUNDESLIGA

Borussia M'gladbach : 51 Bayer Leverkusen: 52 RB Leipzig: 59 Borussia Dortmund: 68 Bayern München: 70 Schalke 04: 112

İTALYA SERIE A

İTALYA SERIE A

Napoli: 56 Inter: 63 Lazio: 67 Milan: 68 Juventus: 75 Roma: 76 Atalanta: 77 Fiorentina: 81

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