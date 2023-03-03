Şaşırtan istatistik ortaya çıktı! 2018'den bu yana zirvede Sivasspor yer aldı..

MANCHESTER CITY ZİRVEDE YER ALIYOR

Tüm takımlar içinde İsveç ekibi Halmstads BK, 44 oyuncuyla bu konuda en az oyuncu değişimi yapan takım olarak zirvede yer alıyor. Beş büyük lig içinde ise zirveyi şaşırtıcı bir şekilde 47 oyuncuyla Manchester City aldı.