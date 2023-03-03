Şaşırtan istatistik ortaya çıktı! 2018'den bu yana zirvede Sivasspor yer aldı..

CIES Futbol Gözlemevi tarafından yapılan araştırma ilginç bir istatistiği gözler önüne serdi. Takımların 2018'den bu yana ligde kaç farklı oyuncu oynattığını açıklayan CIES, yaşanan futbolcu akışını herkese gösterdi.
cŞaşırtan gerçek ortaya çıktı! Türk takımları, Avrupa genelinde...
Tüm takımlar içinde İsveç ekibi Halmstads BK, 44 oyuncuyla bu konuda en az oyuncu değişimi yapan takım olarak zirvede yer alıyor. Beş büyük lig içinde ise zirveyi şaşırtıcı bir şekilde 47 oyuncuyla Manchester City aldı.
Athletic Bilbao: 49 Real Madrid: 57 Atletico Madrid: 67 Real Sociedad: 68 Valencia: 73 Villarreal: 75 Barcelona: 79 Sevilla: 85
Olympique Lyon: 67 Olympique Marsilya: 70 LOSC Lille: 71 PSG: 80 OGC Nice: 88 AS Monaco: 88
Borussia M'gladbach : 51 Bayer Leverkusen: 52 RB Leipzig: 59 Borussia Dortmund: 68 Bayern München: 70 Schalke 04: 112
Napoli: 56 Inter: 63 Lazio: 67 Milan: 68 Juventus: 75 Roma: 76 Atalanta: 77 Fiorentina: 81