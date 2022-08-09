Savaş mağduru çocuklar Gölbaşı'nda spor eğitimi alıyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Ukraynalı ailelerin çocukları, Gölbaşı Belediyespor Kulübü tarafından her yıl açılan Yaz Spor Okulları'nda başarılı oldukları dallarda yeteneklerini geliştirip, savaşın izlerini silmeye çalışıyor.

Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Musa Şahin, AA muhabirine, amaçlarının Gölbaşı'nda yaşayan Ukraynalı çocukları bir araya getirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Ukraynalı çocukların futbol ve kick boks branşlarında eğitim gördüklerini belirten Şahin, "Göç İdaresinin ilçemize göndermiş olduğu 8 ailenin 20 çocuğuna spor eğitimi veriyoruz. Türk misafirperverliğini göstermek amacıyla ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatlarıyla burada bu çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitimlerin tamamını ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Her türlü imkanı sağlıyoruz." dedi.

Çocukların spor kurslarına katıldıktan sonra daha sosyal ve kendilerini daha rahat ifade edebilecek duruma geldiklerini vurgulayan Şahin, şunları dile getirdi:

"Ülkelerindeki savaştan dolayı Türkiye'ye gelen kardeşlerimizin ilk en büyük dezavantajları, dil bilmemelerinden dolayı arkadaş edinme problemleri yaşamalarıydı. Bizimle antrenman yapmaya başladıktan sonra kendi yaş gruplarındaki arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurmaya ve Türkçe öğrenmeye başladılar. Şimdi daha sosyal ve kendilerini daha rahat ifade edebilecek duruma geldiler. Gölbaşı'nı kendi yuvaları gibi gördüler."

Gölbaşı Belediyespor Kulübünün yaz spor faaliyetleri hakkında da bilgi veren Şahin, "Gölbaşı Belediyespor olarak açtığımız Yaz Spor Okulları'nda bin 500 çocuğumuza eğitim vermekteyiz. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak, televizyon ve internet alışkanlıklarını azaltmak, sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Alanında uzman eğitmenlerimizle birlikte 11 branşta spor eğitimi veriyoruz." diye konuştu.

Ukraynalı çocuklar da kendilerine sunulan imkan nedeniyle ilgililere teşekkür etti.