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Sead Kolasinac adım adım Fenerbahçe'ye geliyor!

11.08.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

F.Bahçe, İngiliz temsilcisi Arsenal'in 28 yaşındaki sol bekiyle anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun en geç 1 hafta içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de, sol kanatta Ferdi Kadıoğlu oynadı.

Genç futbolcunun performansı yetersiz kalırken Sead Kolasinac sesleri iyice yükseldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira bu transferi doğrularken yıldız ismin 3 yıllık imza atacağını belirtti. Yeni sezon kadrosunda düşünülmediği Arsenal ile sözleşmesini feshetmesi beklenen 28 yaşındaki sol bekin en geç 1 hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MESUT ÖZİL ETKİSİ

Özellikle Almanya kulüplerinden teklifler alan yıldız futbolcunun yakın arkadaşı olan Mesut Özil'den dolayı Fenerbahçe'yi tercih ettiği öğrenildi.

Arsenal'le bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan 1.83 boyundaki futbolcu, geçen sezonu Schalke'de kiralık olarak tamamlamıştı. İngiliz ekibi, Kolasinac'ı yeni sezon planlamaları içinde düşünmüyor. Bu sebeple fesih konusunda sıkıntı yaşanması beklenmiyor. Fener'in Kolosinac'tan beklentileri büyük.

(AKŞAM)

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ALEXANDRU CICALDAU
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AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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