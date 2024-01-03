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  4. Seçil Erzan'ın yeni mesajları ortaya çıktı! ''Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur...''

Seçil Erzan'ın yeni mesajları ortaya çıktı! ''Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur...''

03.01.2024 09:06 | Son Güncelleme:
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Yüksek kâr vaadiyle birçok futbolcunun parasını kaybetmesine sebep olan eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yeni mesajları paylaşıldı. Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin ile yazışmaları ortaya çıkan Seçil Erzan davasında yeni detaylar öğrenildi. Galatasaray'ın eski oyuncuları Podolski ve Bruma'yı da fona katmak istedikleri ortaya çıkan Seçil Erzan ve Mert Çetin'in çabaları okuyanları şaşkına çevirdi.

Spor dünyasından Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın yeni mesajlaşmalarını 343 digital ortaya çıkarttı. İşte yeni detaylar...

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PODOLSKI VE BRUMA'YI FONA SOKMAYA ÇALIŞMIŞLAR

PODOLSKI VE BRUMA'YI FONA SOKMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Seçil Erzan'ın talebi üzerine Mert Çetin; Muslera, Podolski ve Bruma'yı fona sokmak için harekete geçiyor. Muslera'yı ikna eden Mert Çetin, Podolski ve Bruma'dan geri dönüş alamıyor.

SEÇİL ERZAN: "CANIM SEN MUSLERA VE POLDİ'Yİ MUTLAKA HALLET"

SEÇİL ERZAN: "CANIM SEN MUSLERA VE POLDİ'Yİ MUTLAKA HALLET"

Mert Çetin: "Tamam Seçom. İkisiyle de konuşacağım."

Seçil Erzan: "Yolunda mı her şey?"

Mert Çetin: "Kardeşin çok çalışıyor Seço. Muslera ok."

Seçil Erzan: "Süpersin. Sabah erkenden giriş yapmam gerekiyor. Diğerini de yapalım onda çok var."

Mert Çetin: "500 dedi(Muslera) ama yarın akşam gel bana dedi. Ben sabah Podolski'nin işini halledip geleceğim yanına."

Seçil Erzan: "Ne kadar girecek?"

Mert Çetin: "500 dedi."

Seçil Erzan: "Ben onu daha fazlaya ikna edeceğim."

24 Aralık 2022 tarihinde Mert Çetin: "Hala inanamıyor çünkü 10 Ocak'ta 2'ye katlayacağına. Bir de "Bu kadar kısa zamanda bu kadar çektim, dikkat çekeceğim" diye çekiniyor."

1 Ocak tarihinde Seçil Erzan: "Poldi ile konuşalım, 5'ine kadar ikna edelim, ne dersin? Bruma nasıl? Onunla da konuşabiliriz."

Mert Çetin: "Ona da dalabiliriz Seçom. İkisine de yazdım, daha dönmediler."

"BİR DE HOCAYI PATLATTIK MI EFSANE"

"BİR DE HOCAYI PATLATTIK MI EFSANE"

Seçil Erzan: "Ne oldu? Yazsana merak ettim."

Mert Çetin: "Kafasında şöyle bir soru işareti olmuş. "Bir anda bu meblağı hesabıma sokarsam sıkıntı olur mu?" diye sordu(Muslera). Yarın onu konuşacak seninle."

Seçil Erzan: "Anlatırım, sorun olmaz hiçbir şekilde."

Mert Çetin: "Yarın güzelce anlatırız. Bir de hocayı patlattık mı efsane."

MERT ÇETİN: "MUSLERA PANİK YAPIP HOCAYI FALAN ARAR DİYE ÇOK KORKUYORUM!"

MERT ÇETİN: "MUSLERA PANİK YAPIP HOCAYI FALAN ARAR DİYE ÇOK KORKUYORUM!"

5 Ocak'ta Muslera'ya verilen vade doluyor.

12 Ocak, saat 10.15'te Mert Çetin: "Seçom, aceleye getirmedim. Nando sıkıştırmaya başladı. Kendisine 5'inde bitiyor, 9-10'u gibi veririz diyorduk. Ben fazla fazla 15 dedim biliyorsun."

12 Ocak, saat 11:44'te Mert Çetin: "Muslera haber bekliyor."

12 Ocak, saat 13.33'te Mert Çetin: "Muslera'ya "Benim çok acil işim çıktı, yoksa beni bankada bekliyordu. Akşam yanına gideceğim, sana haber vereceğim" dedim."

3 Şubat, Muslera hala parayı alabilmiş değil.

Mert Çetin: "Seço, saat 4'te ilk buluştuğumuz yerdeyim."

Seçil Erzan: "Semih geliyor yolda."

Mert Çetin: "Seço 'Toplantım var' de gönder Semih'i gözünü seveyim. Bizim konu ondan daha önemli. Ne diyeceğiz? Adama bir şey diyemedim, "Bir menajerle toplantıdayım haber vereceğim" dedim."

Seçil Erzan: "En kötü şubeye gelirsin."

Mert Çetin: "Şubede rahat konuşamıyoruz. Bizim seninle her şeyi net ve garanti bir şekilde konuşup ona da anlatmamız lazım. Panik yapıp hocayı falan arar diye çok korkuyorum."

9 ŞUBAT'TA MUSLERA, MERT ÇETİN'DEN SEÇİL ERZAN'IN NUMARASINI ALIYOR VE MESAJ ATIYOR

9 ŞUBAT'TA MUSLERA, MERT ÇETİN'DEN SEÇİL ERZAN'IN NUMARASINI ALIYOR VE MESAJ ATIYOR

Muslera'nın Seçil Erzan'a attığı mesaj: "Seçil merhaba. Günaydın. Umarım deprem bölgesinde akrabaların veya arkadaşların yoktur. Son maçta sakatlandım, yarın yurt dışına uçuyorum. İki hafta sonra döneceğim. O yüzden ilk ödeme için eve bekliyorum. İkinci ve üçüncü ödemeleri iki hafta sonra dönünce alırım. Araya iki hafta girdiği için belki daha fazla verirsin."

Mert Çetin: "Hala daha fazlayı kovalıyor. Bir şükret be adamım."

Seçil Erzan: "Ölcem. Hiç ya."

Mert Çetin: "Bugün çok önemli. 2 hafta nefes alıyoruz. Bugün ödeme yapamazsak 2 hafta geçmez. İşte o zaman büyük panik yapıp hocayı falan arar diye çok korkarım ki biraz tanıyorsam kesin yapar. Bakma beni bu zamana kadar neredeyse her gün arıyordu. Hiç yansıtmadım sana."

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Mert Çetin muslera Seçil Erzan spor aa
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