Seçil Erzan'ın yeni mesajları ortaya çıktı! ''Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur...''

Spor dünyasından Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın yeni mesajlaşmalarını 343 digital ortaya çıkarttı. İşte yeni detaylar...
Seçil Erzan'ın talebi üzerine Mert Çetin; Muslera, Podolski ve Bruma'yı fona sokmak için harekete geçiyor. Muslera'yı ikna eden Mert Çetin, Podolski ve Bruma'dan geri dönüş alamıyor.
Mert Çetin: "Tamam Seçom. İkisiyle de konuşacağım."
Seçil Erzan: "Yolunda mı her şey?"
Mert Çetin: "Kardeşin çok çalışıyor Seço. Muslera ok."
Seçil Erzan: "Süpersin. Sabah erkenden giriş yapmam gerekiyor. Diğerini de yapalım onda çok var."
Mert Çetin: "500 dedi(Muslera) ama yarın akşam gel bana dedi. Ben sabah Podolski'nin işini halledip geleceğim yanına."
Seçil Erzan: "Ne kadar girecek?"
Mert Çetin: "500 dedi."
Seçil Erzan: "Ben onu daha fazlaya ikna edeceğim."
24 Aralık 2022 tarihinde Mert Çetin: "Hala inanamıyor çünkü 10 Ocak'ta 2'ye katlayacağına. Bir de "Bu kadar kısa zamanda bu kadar çektim, dikkat çekeceğim" diye çekiniyor."
1 Ocak tarihinde Seçil Erzan: "Poldi ile konuşalım, 5'ine kadar ikna edelim, ne dersin? Bruma nasıl? Onunla da konuşabiliriz."
Mert Çetin: "Ona da dalabiliriz Seçom. İkisine de yazdım, daha dönmediler."
Seçil Erzan: "Ne oldu? Yazsana merak ettim."
Mert Çetin: "Kafasında şöyle bir soru işareti olmuş. "Bir anda bu meblağı hesabıma sokarsam sıkıntı olur mu?" diye sordu(Muslera). Yarın onu konuşacak seninle."
Seçil Erzan: "Anlatırım, sorun olmaz hiçbir şekilde."
Mert Çetin: "Yarın güzelce anlatırız. Bir de hocayı patlattık mı efsane."
5 Ocak'ta Muslera'ya verilen vade doluyor.
12 Ocak, saat 10.15'te Mert Çetin: "Seçom, aceleye getirmedim. Nando sıkıştırmaya başladı. Kendisine 5'inde bitiyor, 9-10'u gibi veririz diyorduk. Ben fazla fazla 15 dedim biliyorsun."
12 Ocak, saat 11:44'te Mert Çetin: "Muslera haber bekliyor."
12 Ocak, saat 13.33'te Mert Çetin: "Muslera'ya "Benim çok acil işim çıktı, yoksa beni bankada bekliyordu. Akşam yanına gideceğim, sana haber vereceğim" dedim."
3 Şubat, Muslera hala parayı alabilmiş değil.
Mert Çetin: "Seço, saat 4'te ilk buluştuğumuz yerdeyim."
Seçil Erzan: "Semih geliyor yolda."
Mert Çetin: "Seço 'Toplantım var' de gönder Semih'i gözünü seveyim. Bizim konu ondan daha önemli. Ne diyeceğiz? Adama bir şey diyemedim, "Bir menajerle toplantıdayım haber vereceğim" dedim."
Seçil Erzan: "En kötü şubeye gelirsin."
Mert Çetin: "Şubede rahat konuşamıyoruz. Bizim seninle her şeyi net ve garanti bir şekilde konuşup ona da anlatmamız lazım. Panik yapıp hocayı falan arar diye çok korkuyorum."
Muslera'nın Seçil Erzan'a attığı mesaj: "Seçil merhaba. Günaydın. Umarım deprem bölgesinde akrabaların veya arkadaşların yoktur. Son maçta sakatlandım, yarın yurt dışına uçuyorum. İki hafta sonra döneceğim. O yüzden ilk ödeme için eve bekliyorum. İkinci ve üçüncü ödemeleri iki hafta sonra dönünce alırım. Araya iki hafta girdiği için belki daha fazla verirsin."
Mert Çetin: "Hala daha fazlayı kovalıyor. Bir şükret be adamım."
Seçil Erzan: "Ölcem. Hiç ya."
Mert Çetin: "Bugün çok önemli. 2 hafta nefes alıyoruz. Bugün ödeme yapamazsak 2 hafta geçmez. İşte o zaman büyük panik yapıp hocayı falan arar diye çok korkarım ki biraz tanıyorsam kesin yapar. Bakma beni bu zamana kadar neredeyse her gün arıyordu. Hiç yansıtmadım sana."