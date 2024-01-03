Seçil Erzan'ın yeni mesajları ortaya çıktı! ''Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur...''

SEÇİL ERZAN: "CANIM SEN MUSLERA VE POLDİ'Yİ MUTLAKA HALLET"

Mert Çetin: "Tamam Seçom. İkisiyle de konuşacağım."

Seçil Erzan: "Yolunda mı her şey?"

Mert Çetin: "Kardeşin çok çalışıyor Seço. Muslera ok."

Seçil Erzan: "Süpersin. Sabah erkenden giriş yapmam gerekiyor. Diğerini de yapalım onda çok var."

Mert Çetin: "500 dedi(Muslera) ama yarın akşam gel bana dedi. Ben sabah Podolski'nin işini halledip geleceğim yanına."

Seçil Erzan: "Ne kadar girecek?"

Mert Çetin: "500 dedi."

Seçil Erzan: "Ben onu daha fazlaya ikna edeceğim."

24 Aralık 2022 tarihinde Mert Çetin: "Hala inanamıyor çünkü 10 Ocak'ta 2'ye katlayacağına. Bir de "Bu kadar kısa zamanda bu kadar çektim, dikkat çekeceğim" diye çekiniyor."

1 Ocak tarihinde Seçil Erzan: "Poldi ile konuşalım, 5'ine kadar ikna edelim, ne dersin? Bruma nasıl? Onunla da konuşabiliriz."

Mert Çetin: "Ona da dalabiliriz Seçom. İkisine de yazdım, daha dönmediler."