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  4. Seçil Erzan vakasının bilirkişi raporunda yeni detaylar: Kırık telefondan neler çıktı neler "Fatih Terim'e yaranacağım diye ne yaptığının farkında mısın?"

Seçil Erzan vakasının bilirkişi raporunda yeni detaylar: Kırık telefondan neler çıktı neler "Fatih Terim'e yaranacağım diye ne yaptığının farkında mısın?"

04.01.2024 14:29 | Son Güncelleme:
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Futbol dünyasının ünlü isimlerinin de dolandırıldığı, Seçil Erzan vakasına dair yeni detaylar ortaya çıkarken, Erzan’ın telefonundan bu kez kuzeniyle olan görüşmeleri ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda yer verilen detaylarda kuzeninin Seçil Erzan'a "Fatih Terim'e yaranacağım diye sen ne yaptığının farkında mısın?" dediği görüldü.

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan DenizBank Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıktı.

Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan hakkındaki soruşturma tamamlanmış 2023 Kasım ayında ilk duruşması görülmüştü.

KUZENİ İLE MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

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Soruşturma aşamasında Seçil Erzan'a ait olduğu iddia edilen kırık bir telefon incelenmesi için bilirkişiye gönderilmişti. Kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda Erzan'ın mağdurlarla mesajlaşmaları tespit edildi. Raporda Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile aralarında geçen mesajlaşmalarda yer aldı.

"TERİM'E YARANACAĞIM DİYE..."

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Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'ın "Fatih Terim'e yaranacağım diye sen ne yaptığının farkında mısın?" diye yazdığı, Seçil Erzan'ın ise, "Yaranmak için değil, onun parası" şeklinde cevap verdiği tespit edildi. Erzan'ın o dönem sevgilisi olan Avukat Candaş Gürol hakkında konuşmalarında yer aldığı mesajlarda, Tanın Yılmaz, "Seçil, bugüne kadar Candaş'a kaç para verdin? Futbolculardan topladıklarını bu herif mi yedi yoksa başkaları var ? Ya da parayı yurtdışına mı çıkardınız?" şeklinde soru sorduğu, Erzan'ın da "Sadece 100 bin USD aldı" diye cevap verdiği görüldü. (DHA)

İŞTE O MESAJLAR...


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