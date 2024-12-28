Seçime saatler kala Serdal Adalı'dan olay yaratacak sözler! Yalancılıkla suçladı...

Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda 29 Aralık Pazar günü Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.
Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.
Seçimin gerçekleşmesine saatler kala adaylardan Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel için canlı yayında çok sert ifadeler kullandı.
"Hüseyin Yücel kendilerinin önde olduğunu söyledi. Neler söylemek istersiniz?"
"Ulaşabildiğimiz her genel kurul üyesine ulaşmaya çalıştık. Son durumu tartıştık ve tavsiyelerini dinledik. Öndeyiz sözlerine cevap vereyim. 10 kişiyle konuştuysak 7 kişi kandırıldıklarını söyledi. Hüseyin Bey kendince başka bir taktik uyguluyor. Yarın bu saatlerde her şey belli olacak. Hüseyin Bey de çok önem verdi, kendini anlattı ve mevcut yönetimin devamı olmadığını anlatmaya çalıştı. Bu saatten sonra öndeyim, gerideyim demenin bir anlamı yok."
"Hiç hoş olmayan bilgiler var. Hüseyin Bey'in ekibinden derneklerle oturup pazarlık ediyorlar. Taraftar grupları var oturup pazarlık yaptıkları. Beşiktaş'ta satılık oy olmaz. Hüseyin Bey zaten Beşiktaş'ın ayarlarıyla oynadı ama en azından derneklerle ilgili böyle şeylere girmesin. Derneklerle gelen genel kurul üyelerinin bu çirkin hadiseye karşı gelmelerini istiyorum."
"Geçen seçimdeki bölünmüşlük hali bu dönemde daha da arttı. Bu camiayı bir an önce tek yumruk haline getirmemiz lazım. Kendi içimizde uğraşmaktan dışarıdaki problemlerle uğraşamaz hale geliyoruz. Beşiktaş camiası her zaman güçlüdür. Kısmet olur da seçilirsek geniş bir toplantı yapıp bu sıkıntıyı çözmek mecburiyetimiz var."
"Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönem yaptığımız seçimde sosyal medya etikili oldu. Sosyal medyayı dizaynlarla oturup kullanmak isterseniz olmaz. Son seçimin yıldızı sosyal medyaydı. Bugüne baktığımızda Hasan Arat'ın çevresinde olan sosyal medya bugün Hüseyin Bey'in yanında. Trol ordusuna baktığımız zaman yüzde 90'ı Beşiktaşlı değil."
"Seçilemezsem bundan sonra aday olmayacağım. Kriz ortamlarında her zaman Beşiktaş'a destek oldum. Sadece bu dönemde değil bütün dönemlerde destek oldum. Şu ana kadar geçmiş başkanlarla hiç problemim olmadı. Severler beni, ben de onları severim. Her şey normal gitseydi zaten seçim mayısta olacaktı."
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