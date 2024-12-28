Seçime saatler kala Serdal Adalı'dan olay yaratacak sözler! Yalancılıkla suçladı...

"SEÇİLMEZSEM BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"

"Seçilemezsem bundan sonra aday olmayacağım. Kriz ortamlarında her zaman Beşiktaş'a destek oldum. Sadece bu dönemde değil bütün dönemlerde destek oldum. Şu ana kadar geçmiş başkanlarla hiç problemim olmadı. Severler beni, ben de onları severim. Her şey normal gitseydi zaten seçim mayısta olacaktı."