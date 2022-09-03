Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gökova Körfezi'nde bulunan koruma altındaki Sedir Adası ve Kedrai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Tavlı, arkeolojik zenginliği kadar doğal güzelliği ile ilgi çeken ve Muğla'da en çok ziyaret edilen ören yerlerinden Kedreai Antik Kenti'nin bulunduğu Sedir Adası'nı gezdi.
Sedir Adası'nda bulunan sur çalışmaları ve Orata Adası'nda bulunan Vaftizhane Ayazma ve Tören Yolu Kompleksi ile Sedir Adası'nın Güneydoğusunda bulunan gözetleme ve kontrol kulesi için hazırlanan restorasyon projesini de yerinde inceleyen Tavlı, adada bulunan Apollon Kutsal Alanı ve şehir surlarında Dr. Soner Özen başkanlığında Saarlandes Üniversitesinden bir ekip tarafından yürütülen üç boyutlu modelleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Adada 2004'ten beri araştırma yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Diler'den de kazı çalışmalarını dinleyen Tavlı, sürdürülen arkeolojik kazıların ve yürütülen bilimsel çalışmaların son derece önemli olduğunu kaydetti.
Tavlı, kazı çalışmalarına Valilik desteğinin devam edeceğini söyledi.
Sedir Adasındaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor
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