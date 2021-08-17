Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli bakın kiminle evli!

16 Aralık 2019'da yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi 11 Mayıs 2021'de ekranlara veda etti. Emre Kabakuşak tarafından yönetilen, Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozansel Uğurlu tarafından kaleme alınan Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı isimden birisi de Edip Tepeli idi.

OYUNCU EDİP TEPELİ BAKIN KİMİNLE EVLİ!

Edip Tepeli Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı, Eyyvah Eyvah filmlerinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek'in yer aldığı Sefir'in Kızı adlı dizide "Kavruk Ömer" rolüne hayat verdi.

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Tepeli, Kurt Seyit ve Şura dizisinde hayat verdiği "Galip" rolü ile tanınır.

Tepeli 2017'de "Yıldızlar Şahidim", yine aynı sene "Seni Kimler Aldı" dizisinde rol aldı.