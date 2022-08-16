Şehir Tiyatroları Harbiye Yaz Oyunları ağustosta da devam edecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Harbiye Açık Hava Yaz Oyunları'nda sevilen oyunları izleyiciyle buluşturacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen basın buluşmasına katılan usta oyuncular, ağustos programına ilişkin görüşlerini aktardı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada , "Şehir Tiyatroları ailesi olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde oyun oynamak bizim için çok önemlidir. Oyuncular da seyirciler de bu kucaklaşmaktan çok mutlular ve biz bu sene bu kucaklaşmanın 75. yılını kutluyoruz." dedi.

Sahnenin ilk kez 1947'de "Kral Oidipus" oyunuyla kapılarını açtığı bilgisini veren İşsever, 75. yıla özel olarak Muhsin Ertuğrul'un çalışma masasının, afişlerin ve kostümlerin de yer alacağı bir sergi düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

- "Moliere'in eserleri sürekli bir insanlık halini anlatır"

Oyuncu Şükrü Türen, 4 senedir sahneledikleri "Hastalık Hastası" adlı oyunda rol alacağını, eski oyunların zaman üstü oldukları için bugün hala oynanmaya devam ettiğini söyledi.

Türen, "Moliere'in eserleri sürekli bir insanlık halini anlatır. Yani o döneme hapsolmuş, o günün günceliyle açıklanabilecek oyunlar değildir. Bugün hala karşılıklarını gördüğümüz oyunlardır. İşte Hastalık Hastası da adı üstünde, bir hastalık hastasının kendine ve çevresine ettiklerini anlatıyor, biz de onu oynuyoruz." ifadesini kullandı.

Oyunu en son haziran ayında seyirciyle buluşturduklarını dile getiren Türen, "Tabii ki herkes bu oyunu oynarken ufak tefek dokunuşlar yapar. Ben de kendime göre bir dokunuş yaptım." şeklinde konuştu.

- "Açık havada oynamaktan büyük keyif alıyoruz"

Oyuncu Bennu Yıldırımlar da "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda oynamaktan Şehir Tiyatrosu olarak büyük keyif alıyoruz. Beş bin kişilik bir yerde, beş binin de dolduğunu düşünün, onlarla birlikte oyunun anlarını, keyiflerini yaşamak gerçekten oyuncu için müthiş bir şey." değerlendirmesini yaptı.

"12. Gece"de Olivia karakterini oynadığını aktaran Yıldırımlar, "Olivia, erkek kardeşinin ölümünden sonra kendisini fazlasıyla geri plana itmiş yasını tutan biri. Sonrasında biriyle karşılaşıyor ve yas tutmaktan vazgeçiyor. Değişimi büyük yani. Böyle aşk hikayeleriyle dolu, büyük kaktüslerin olduğu bir adada geçen özel bir Shakespeare oyunu, komedi oyunu." diye konuştu.

Oyuncu Emrah Özertem ise "12. Gece" oyununda Orsino rolünde yer alacağını, 2 gün boyunca açık havada izleyiciyle buluşacaklarını, sezon içinde de oyunun sergilenmeye devam edeceğini kaydetti.

Özertem, "Harbiye'de, açık havada sahneye almak gerçekten güzel bir şey. Ben senelerce çıktım bu sahneye. Hatta 20 sene önce ilk çıktığımdakiyle aynı heyecan var. Karşınızda beş bin kişinin size bakması, açık havayı büyülü bir yer yapıyor. Bir oyuncu olarak gerçekten özel bir şey." ifadesini kullandı.

Mekanın 75 yıllık maziye sahip olduğunu anımsatan Özertem, "Tiyatro tarihimizin önemli mihenk taşları burada sahneye çıktılar, seyircilerle oyunlarını paylaştılar. Biz de onların devamı olarak bize bıraktıkları mirası hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe oyunlarda rol alacak Hüseyin Tuncel, Müslüm Tamer ve Murat Bavli'nin de arasında bulunduğu oyuncular da katıldı.

- Ağustos'ta 4 oyun sahnelenecek

Ağustos'ta "12. Gece", "İki Efendinin Uşağı", "Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi" ve "Hastalık Hastası" oyunları Harbiye Açıkhava'da seyirciyle buluşacak.

William Shakespeare'in yazdığı, Serdar Biliş'in yönettiği "12. Gece" 23 ve 24 Ağustos, Carlo Goldoni'nin yazdığı Aslı Öngören'in yönettiği "İki Efendinin Uşağı" 26 ve 27 Ağustos'ta sahnelenecek.

Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" 28 Ağustos, Moliere'in yazdığı Tolga Yeter'in yönettiği "Hastalık Hastası" ise 30 Ağustos'ta tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.