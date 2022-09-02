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Şehit Astsubay Okan Meteöz, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

02.09.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Astsubay Okan Meteöz, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Meteöz'ün naaşı, ailesinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Kara İlkokulu'nun bahçesine götürüldü.

Buradaki törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Ayfer, babası Bülent ve eşi Büşra Meteöz ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Meteöz'ün naaşı, mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, sevk edildiği hastanede dün şehit olmuştu.

Şehit Astsubay Okan Meteöz, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Okan Meteöz, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

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şehit Mersin cenaze Pençe Kilit Operasyonu

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