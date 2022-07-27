Buradaki törene, babası Suat ve kardeşi Mustafa Otal, annesi Arzu Cebeci, yakınları ile Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Ahmet Önal, Halil Öztürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

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