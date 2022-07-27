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Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

27.07.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verildi.

Hava yoluyla Ankara'ya getirilen Otal'ın (24) naaşı, daha sonra kara yoluyla Kırıkkale Kaletepe Mahallesi'ndeki annesinin evine ardından da Keskin ilçesi Bozkurt Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Otal'ın naaşı, daha sonra cenaze aracıyla Keskin Çarşı Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, babası Suat ve kardeşi Mustafa Otal, annesi Arzu Cebeci, yakınları ile Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Ahmet Önal, Halil Öztürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

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