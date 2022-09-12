Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 24 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.
Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze aracına taşındı.
Şehidin babası Ziya Ağıl, annesi Nuran Yıldız ve yakınları ağıt yaktı.
Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde Turhal Devlet Hastanesine götürülerek morga konuldu.
Şehit Ağıl'ın cenazesi Turhal ilçesinde ikindi vakti toprağa verilecek.
Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl'ın cenazesi Tokat'a getirildi
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