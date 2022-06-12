Cenazeye şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özer Adıyaman'da toprağa verildi

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