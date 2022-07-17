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Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

17.07.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehadet haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki ailesine bildirildi.

Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine gelen Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, acı haberi, baba Hakkı ve anne Ayşe Civelek'e ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, Helvacı ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. 30 yaşındaki şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Nişanlı ve 7 kardeş oldukları öğrenilen şehidin, eylülde dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Şehit Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

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