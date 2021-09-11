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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

11.09.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi.

​​​​​​​Şehit Sınırtepe'nin naaşı, helikopterle getirildiği 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında aile fertlerinin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Sınırtepe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındıktan sonra baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Şehidin naaşı, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Kayseri Kartal Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
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