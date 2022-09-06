Şehidin eşi Pınar, annesi Ayten ve babası Yılmaz Kesti'nin tören sırasında gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ümit Kesti'nin, Jandarma Uzman Çavuş olan kardeşi Halil İbrahim Kesti de cenaze törenine üniformasıyla katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

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