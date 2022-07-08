YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

08.07.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla dün Kahramanmaraş'a getirilen şehit Yıldırım'ın naaşı, helallik alınmak üzere kırsal Taşoluk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Baba Mikdat ile anne Güllü Yıldırım ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Yıldırım'ın naaşı, helallik alınmasının ardından Taşoluk Mahalle Meydanı'na getirilerek katafalka konuldu.

Şehidin aynı zamanda meslektaşı olan kardeşi Mahmut Yıldırım da üniformasıyla törene katıldı.

Cenaze törenine, şehit Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Nuri Serkant Kara, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Mikdat, şehidin kardeşi ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehit Yıldırım'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yıldırım, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:11
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
20:04
Yatsı
21:41
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.