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Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

10.10.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

İstanbul Sultanbeyli'de gerçekleşen terör saldırısı sonucu şehit olan Fehim Çakır'ın adı, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne ait tekneye verildi.

11 Ekim 1991 tarihinde Pendik Tersane Köprüsü Üst Kaynarca girişinde terör örgütü üyeleri tarafından ekip otosuna yapılan silahlı saldırı sonucu şehit düşen Fehim Çakır'ın adının, deniz polisine ait tekneye verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ndeki törene Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun yanı sıra şehidin Yalova'da yaşayan eşi Melahat, oğlu Umut Çakır ve yakınları katıldı.

Duaların okunmasının ardından katılımcılar şehidin isminin verildiği tekneyle denize açıldı.

Şehidin oğlu Umut Çakır, tekneye babasının adının verilmesinden dolayı ailece duygulandıklarını ifade ederek, "Sağ olsun valimiz, emniyet müdürümüz. Şehit aileleri olarak bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Her zaman yanımızdalar. Bu da onlardan birinin göstergesi. Allah onların hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Törende gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise şehitlerin adlarını karakol, bina ve araçlarda yaşattıklarını belirtti. Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Yaşatmaya da devam edeceğiz. Biz onların sayesinde buralardayız. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. Şehidimizin adını yaşatmak için 'Polis 1' teknemize Şehit Polis Memuru Fehim Çakır ismini verdik. Biliyorsunuz polislik mesleği ruhtur, içten gelen bir şeydir. Bunun maddiyatı maaşla değil, vatan, millet sevdasıyladır. Törene aileyi de çağırdık, onların onurlanmasını istedik. Biz onların arkasındayız, yanındayız. Her daim onlarla birlikteyiz."

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

Şehit polisin adı deniz polisinin yeni teknesine verildi

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