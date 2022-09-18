YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

18.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in Gaziantep'teki babaevine acı haber ulaştı.

Aybek'in (25) Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Şehidin evi ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Bugün kente getirilecek şehidin cenazesi, yarın Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Gebe Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Aybek'in bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şehit Gaziantep Şanlıurfa

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:30
İkindi
15:59
Akşam
18:42
Yatsı
19:57
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.