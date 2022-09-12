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Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

12.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek de katıldı

MERSİN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Yıldırım'ın (25) naaşı, cenaze töreni için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Ayşe, babası Orhan Yıldırım ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

- Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek de katıldı

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

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Anahtar Kelimeler:
şehit Mersin Pençe Kilit Operasyonu cenaze töreni

Mersin Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:43
İkindi
16:15
Akşam
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