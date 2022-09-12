Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek de katıldı

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