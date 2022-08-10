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Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

10.08.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in cenazesi, Adıyaman'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenazesi Ankara'dan Adıyaman Havalimanı'na getirilen 24 yaşındaki şehit Mustafa Demir için Besni ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

Annesi Melihat Demir, şehidin naaşının başına gelerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde slogan attı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, şehidin annesi Melihat ve ablası Fatma Demir'i teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Bu sırada şehidin kız kardeşi Şükran Demir, asker şapkası takıp selam durdu.

Şehidin naaşı Besni ilçesinin Dörtyol köyündeki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman milletvekillerinden Ahmet Aydın ve Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

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şehit Adıyaman tören

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