Seksenler dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bir kahve istesen onu bile yapamaz bu kız"

Seksenler dizisi bu akşam 2. bölümü ve usta oyuncuları ile TRT 1 ekranlarında olacak. Seksenler dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Rukiye, oğlu Çağatay'ın eşi için "Bir kahve istesen onu bile yapamaz bu kız" diyor ama yeni gelin marifetli çıkıyor. İnsanlar onun yaptığı martıları, sarmaları, çorbayı konuşuyor. Öte yandan Rukşye, yeni gelinin yaptığı kahveyi çok beğeniyor. İşte ayrıntılar...

Seksenler 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Dizinin fragmanında anne Rukiye'nin oğlu Çağatay'a, herkesten habersiz evlendiği gelin hakkında "Bu kız sana nasıl bakacak?" diye sorup "Bir kahve istesen onu bile yapamaz bu kız" dediği duyuluyor.

Bunun üzerine gelin yaptığı kahveyi herkese beğendirmeye başarıyor. Öte yandan tarhana çorbası ve sarma yapan yeni gelin herkese parmaklarını yediriyor.

SEKSENLER SON BÖLÜM ÖZETİ Mahalle üyeleri birinin mahalleye geri döneceği haberini alır. Bu kişi ise Çağatay'dır. Üstelik Çağatay mahalleye, yanında eşi ile geri döner.

Çağatay'ın evlendiğini annesi Rukiye'ye nasıl söyleyeceği muammadır. Öte yandan Ahmet'in bu alelacele gerçekleşen evliliğe nasıl tepki vereceği merak konusudur.